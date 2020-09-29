Путин поручил держать под контролем качество питания в школах

https://static.news.ru/photo/023bbbc4-025d-11eb-99c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Взять на постоянный контроль вопрос качества школьного питания поручил Роспотребнадзору президент Владимир Путин.

Ещё раз обращаюсь к руководству Роспотребнадзора, нужно вопросы качества бесплатного детского питания в школах держать под постоянным контролем. И если где-то ещё что-то ещё не проверено, нужно эти проверки завершить, и не слезать с этой темы в будущем, постоянно держать под контролем, — приводит слова Путина РИА Новости.

Поводом для поручения Путина стало сообщение министра просвещения Сергея Кравцова. На совещании он признался президенту в том, что в ведомство каждый день поступает порядка 50 звонков с претензиями к качеству еды. Все запросы, заверил министр, регионы рассматривают вместе с представителями Общероссийского народного фронта, Роспотребнадзора, а «все сигналы о качестве питания и его организации фиксируются и обрабатываются».

25 августа Путин поручил кабмину разработать и утвердить поэтапный график мероприятий по организации бесплатного горячего питания учащихся начальных классов. Об этом говорится в списке поручений по итогам совещания главы государства с членами правительства.

При этом президент потребовал сделать разбивку по субъектам и общеобразовательным организациям, которые Роспотребнадзор признал не готовыми к реализации мероприятий по состоянию на 15 августа. На выполнение поручения президент дал срок до 1 октября. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов.

Как писал NEWS.ru, министр просвещения Сергей Кравцов попал в неловкую ситуацию на правительственном совещании, которое проходило по видеосвязи. Начав зачитывать свой доклад, он забыл включить микрофон. Напомнил ему об этом президент РФ Владимир Путин.