Путин попросил спецслужбы и МВД отыскать контакты пенсионерки из Ставрополя

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97-летняя пенсионерка из Ставропольского края Наталья Ивановна Донскова в рамках акции «Ёлка желаний» загадала разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным. О мечте бабушки национальному лидеру в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека сообщила сопредседатель координационного совета организации «Национальная родительская ассоциация соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей» Галина Осокина. Глава государства в ответ на это попросил сотрудников МВД и ФСБ найти контакты пенсионерки.

По поводу желания Донсковой, Путин сказал, что с удовольствием с ней переговорил бы. Однако те, кто ему рассказал о пенсионерке, не дают президенту её контактов. Глава государства пожурил Осокину за то, что приглашение она передала, но ни телефона, ни адреса не оставила. Сопредседатель совета организации ответила, что контактов пенсионерки у неё нет.

Мы всё ругаем-ругаем правоохранительную систему. Давайте попросим сделать что-то хорошее. Попросим директора Федеральной службы безопасности или министра внутренних дел найти Наталью Ивановну Донскову, Ставропольский край, 97 лет. <...> Я думаю, нас коллеги слышат. Пожалуйста, помогите найти Наталью Ивановну, — цитирует президента РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, мама девятилетнего Димы Ащепкова из Челябинска Юлия назвала исполнение желания сына о том, чтобы покататься на коньках на Красной площади с президентом РФ Владимиром Путиным, «новогодней сказкой».

Российский лидер в режиме видеоконференции участвовал в акции «Ёлка желаний» 5 декабря, в Международный день добровольцев.