Путин попросил сохранить региональные доплаты медикам

Около четверти населения Москвы передвигается по городу во время самоизоляции, введённой из-за распространения коронавируса. Об этом на совещании президента РФ с главами регионов сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Около трёх миллионов работают, два миллиона выведены на дистанционную работу и порядка двух миллионов находятся в отпусках. Для 12-миллионного города это означает, что передвигается по городу только четверть населения. Сегодня...