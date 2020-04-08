Общество

Путин попросил сохранить региональные доплаты медикам

19:53, 08 апреля 2020

Президент Владимир Путин прокомментировал введение федеральных доплат медикам. По его словам, это не должно стать причиной для отмены региональных надбавок.

Он попросил губернаторов сохранить все действующие меры поддержки медицинских специалистов, передаёт ТАСС.

В связи с введением федеральных доплат вы не должны прекращать региональные выплаты ни в коем случае, пожалуйста, прошу вас этого не делать, — сказал он на совещании с главами регионов.

Ранее NEWS.ru писал, что глава государства выступил на селекторном совещании с губернаторами. Он заявил, что власти страны будут напрямую помогать людям, которые потеряли работу из-за распространения коронавируса. Путин предложил не учитывать получаемый ранее доход при начислении выплат на детей для безработных и автоматически выплачивать пособие по верхней планке в мае и июне всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта.

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