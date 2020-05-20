Путин попросил снизить стоимость электричества для фермеров

https://static.news.ru/photo/41482536-9a94-11ea-ab09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Президент Владимир Путин ответил на предложение главы Союза сыроваров России Олега Сироты о снижении тарифов на электричество для фермеров. По его словам, правительству следует изучить этот вопрос.

Такое заявление политик сделал в ходе совещания по ситуации в сельскохозяйственной отрасли, передаёт ТАСС. Он согласился с мнением руководителя объединения.

Что касается стоимости электроэнергии, <...> нужно, чтобы правительство, конечно, над этим подумало, здесь я с вами полностью согласен, — подчеркнул Путин.

Ранее, как писал NEWS.ru, глава государства заявил, что Россия полностью обеспечена основными продуктами питания. По его словам, падение спроса на товары сельского хозяйства не очень значительное и не навредит отрасли.