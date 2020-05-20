Путин попросил снизить стоимость электричества для фермеров

Президент Владимир Путин ответил на предложение главы Союза сыроваров России Олега Сироты о снижении тарифов на электричество для фермеров. По его словам, правительству следует изучить этот вопрос.
Такое заявление политик сделал в ходе совещания по ситуации в сельскохозяйственной отрасли,
Что касается стоимости электроэнергии, <...> нужно, чтобы правительство, конечно, над этим подумало, здесь я с вами полностью согласен, — подчеркнул Путин.
Ранее, как писал NEWS.ru, глава государства заявил, что Россия полностью обеспечена основными продуктами питания. По его словам, падение спроса на товары сельского хозяйства не очень значительное и не навредит отрасли.
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