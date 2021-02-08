Путин попросил Садовничего «не наезжать» на поэтов

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Президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета по науке и образованию в шутку попросил «не наезжать» на поэтов. Так глава государства отреагировал на слова ректора Московского госуниверситета Виктора Садовничего о математиках и поэтах.

Рассказав о предложениях по поддержке и развитию математических наук в России, Виктор Садовничий закончил выступление словами математика Давида Гильберта: «Он стал поэтом — для математика у него не хватало фантазии».

Уверен, у наших математиков хватит научной фантазии, чтобы справиться с задачами, которые вы поставили, — цитирует руководителя вуза ТАСС.

Путин прокомментировал данное высказывание.

Виктор Антонович, ну на поэтов не наезжайте. У них достаточно фантазии, — заметил президент.

Он также в шутку поинтересовался, правда ли то, что математики побеждают на конкурсе «Учитель года», так как конкурсную комиссию математик возглавляет. Получив отрицательный ответ, Путин добавил: «Слава богу, хорошо».

Ранее Владимир Путин распорядился разобраться с зарплатами учёных в регионах. Он добавил, что проявление в России уже трёх вакцин от коронавируса является крупным научным успехом страны. Соответствующие распоряжения получили глава Минфина РФ Антон Силуанов и руководитель Минобрнауки Валерий Фальков.

Также Путин отметил излишнюю бюрократизированность процедуры получения специалистами грантов, которая не несёт в себе ничего хорошего, писал NEWS.ru.