Путин попросил обеспечить студентов-инженеров работой по специальности

https://static.news.ru/photo/7e6ec58a-9b6d-11ea-a6f0-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин заявил, что студенты могут принести пользу в сфере решения задач цифровой экономики. Это касается людей, которые учатся на инженерных специальностях.

Также полезными могут оказаться будущие специалисты сферы высоких технологий, передаёт ТАСС. Им необходимо предложить достойную оплату и удобные формы работы, уверен глава государства.

Речь идёт о наших детях, молодых людях, без всякого преувеличения о будущем страны. Все эти вопросы мы обязаны — и я лично буду это делать — держать на контроле, — подчеркнул он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Путин заявил, что закон, который разрешит студентам работать в школах, должен быть принят уже в июне, чтобы учащиеся вузов смогли летом принять участие в организации отдыха детей.

Глава государства подчеркнул, что закон должен разрешить работу как на временной, так и на постоянной основе. Путин отметил, что привлечение студентов к организации отдыха детей уже практикуется в некоторых формах, но «надо просто сделать это шире».