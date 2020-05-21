Общество

Путин попросил обеспечить студентов-инженеров работой по специальности

16:48, 21 мая 2020
Владимир Путин Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин заявил, что студенты могут принести пользу в сфере решения задач цифровой экономики. Это касается людей, которые учатся на инженерных специальностях.

Также полезными могут оказаться будущие специалисты сферы высоких технологий, передаёт ТАСС. Им необходимо предложить достойную оплату и удобные формы работы, уверен глава государства.

Речь идёт о наших детях, молодых людях, без всякого преувеличения о будущем страны. Все эти вопросы мы обязаны — и я лично буду это делать — держать на контроле, — подчеркнул он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Путин заявил, что закон, который разрешит студентам работать в школах, должен быть принят уже в июне, чтобы учащиеся вузов смогли летом принять участие в организации отдыха детей.

Глава государства подчеркнул, что закон должен разрешить работу как на временной, так и на постоянной основе. Путин отметил, что привлечение студентов к организации отдыха детей уже практикуется в некоторых формах, но «надо просто сделать это шире».

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