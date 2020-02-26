https://static.news.ru/photo/2f31a18a-5889-11ea-9129-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МВД РФ должно следить за соблюдением закона своими сотрудниками. Ведомству необходимо предельно жёстко реагировать на произвол со стороны стражей порядка, считает президент России Владимир Путин. Он добавил, что подобных работников необходимо увольнять.

На все факты произвола, фальсификаций, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жёстко, — заявил глава государства на расширенном заседании коллегии МВД.

Политик отметил, что ведомство должно «поставить надёжный заслон на пути незаконной миграции». Вместе с тем необходимо применять индивидуальный подход, чтобы оказать поддержку тем, кто хочет на законных основаниях стать гражданином России.

Он также отметил, что в миграционной сфере были приняты меры, которые дали возможность в упрощённом порядке получать гражданство России жителям Донбасса, а также соотечественникам, живущим за рубежом.

Тем не менее, отметил Путин, «надо и в дальнейшем совершенствовать законодательную базу, а главное, правоприменительную практику в этом направлении».

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент РФ призвал участников митингов действовать в рамках закона.

Акции 27 июля и 3 августа 2019 года, не согласованные с властями столицы, проходили в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Более двух тысяч их участников привлекли к административной ответственности. Ряд протестовавших стали фигурантами уголовных дел по статье о применении насилия в отношении сотрудников Росгвардии.