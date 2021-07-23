Путин подписал указ о проведении парада ВМФ в Петербурге

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Верховный суд России не стал рассматривать иск партии «Яблоко» к Центральной избирательной комиссии из-за закрытия общего доступа к видеонаблюдению на выборах в Госдуму. Решение опубликовано в картотеке инстанции.

Отказано в принятии заявления, — говорится в карточке дела. Пресс-секретарь партии Игорь Яковлев рассказал ТАСС, что в организации только получили письменный отказ суда. Сейчас наши юристы изучат его, после чего...