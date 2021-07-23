Путин подписал указ о проведении парада ВМФ в Петербурге

Президент Владимир Путин подписал указ о проведении 25 июля в Санкт-Петербурге Главного военно-морского парада. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Подготовка и проведение мероприятия поручены Минобороны России. Власти Петербурга должны
Парад приурочен к 325-летию ВМФ России. В нём примут участие ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой десантный корабль «Пётр Моргунов», противолодочный «Вице-адмирал Кулаков», атомные подводные лодки «Князь Владимир», «Вепрь», «Орёл» и другие корабли.
В воздушной части парада будут задействованы палубные истребители Су-33 и МиГ-29К, перехватчики МиГ-31, бомбардировщики Су-24, а также самолёты-амфибии Бе-12.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что президент по традиции откроет парад и поздравит моряков с праздником.