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Путин пообещал выплатить семьям с детьми по 5 тысяч рублей

16:37, 17 декабря 2020 64
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семьи получат к Новому году выплаты от государства по пять тысяч рублей на каждого ребёнка младше семи лет, заявил президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

Всем семьям, где есть дети до семи лет, всем выплатим по пять тысяч рублей, — сказал он.

По его словам, перед началом конференции он посоветовался с администрацией президента и правительством. Все стороны договорились, что государство сделает «нашим детям подарок».

Страна, государство, мы тоже сделаем нашим детям подарок — небольшой, скромный, но тем не менее, — подчеркнул он.

Также Путин сообщил, что российские власти изучают возможность введения новых выплат для граждан. Он подчеркнул, что необходимо наладить систему действующей поддержки.

После пресс-конференции политик добавил, что денежные средства перечислят до Нового года. Выплаты произведут по аналогии с весенними.

Кроме того, по его словам, в России могут быть введены новые выплаты на детей. Сейчас власти анализируют экономическую ситуацию. При этом он отметил, что в целом же на прямую поддержку граждан во время пандемии коронавируса власти направили 838 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, в начале ноября Минтруд России подготовил проект об увеличении с 2021 года размера ежемесячной выплаты на детей от трёх до семи лет семьям, чей среднедушевой доход, учитывая ежемесячную выплату на детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения.

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