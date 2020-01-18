https://static.news.ru/photo/510fef48-39f6-11ea-9f43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин пообещал выплаты ветеранам к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Об этом российский лидер заявил во время встречи с ветеранами, участвовавшими в прорыве блокады Ленинграда.

По его словам, все ветераны и приравненные к ним лица получат единовременную выплату. Её размер составит 75 тысяч рублей. Труженикам тыла выплатят по 50 тысяч.

Я сегодня встал, думал об этом — у нас 75 лет Победы. Поэтому окажем помощь, связанную с этой цифрой: 75 тысяч рублей для ветеранов и 50 тысяч для тружеников тыла, — приводит слова президента «Россия 24».

Ранее Путин принял участие в памятных мероприятиях, посвящённых Дню прорыва блокады Ленинграда. Российский лидер возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке в Ленинградской области. Там в годы Великой Отечественной войны был тяжело ранен отец главы государства, писал NEWS.ru.