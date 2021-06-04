Путин пообещал инвестировать в жизнь людей

https://static.news.ru/photo/3204fc9c-0822-11eb-a3fd-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Россия намерена расширять инвестиции в транспортной, телекоммуникационной инфраструктуре и других сферах по улучшению жизни людей. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

В предстоящие годы мы намерены существенно нарастить вложения в развитие транспортной, телекоммуникационной, туристической инфраструктуры, проекты в сфере высоких технологий, здравоохранения, развития городской среды, других сфер, определяющих качество жизни людей, — сообщил президент на встрече с руководителями иностранных компаний.

Ранее о необходимости увеличить финансирование госпрограмм по развитию сельских территорий в России для повышения качества жизни сельских жителей и поддержания их доли в населении страны заявили сенаторы.

Представители верхней палаты парламента РФ отметили, что за последние три года правительство сокращает бюджетное финансирование программ по развитию сельских территорий. В федеральном бюджете на 2020–2022 годы на ежегодное финансирование программы, разработанной по поручению президента России, выделяется менее 50% от необходимой суммы.