 src="https://vk.com/rtrg?p=VK-RTRG-977581-hsSzI" style="position:fixed; left:-999px;" alt=""/>

16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Путин пообещал инвестировать в жизнь людей

19:11, 04 июня 2021
Владимир Путин Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Россия намерена расширять инвестиции в транспортной, телекоммуникационной инфраструктуре и других сферах по улучшению жизни людей. Об этом заявил глава государства Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

В предстоящие годы мы намерены существенно нарастить вложения в развитие транспортной, телекоммуникационной, туристической инфраструктуры, проекты в сфере высоких технологий, здравоохранения, развития городской среды, других сфер, определяющих качество жизни людей, — сообщил президент на встрече с руководителями иностранных компаний.

Ранее о необходимости увеличить финансирование госпрограмм по развитию сельских территорий в России для повышения качества жизни сельских жителей и поддержания их доли в населении страны заявили сенаторы.

Представители верхней палаты парламента РФ отметили, что за последние три года правительство сокращает бюджетное финансирование программ по развитию сельских территорий. В федеральном бюджете на 2020–2022 годы на ежегодное финансирование программы, разработанной по поручению президента России, выделяется менее 50% от необходимой суммы.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео