Путин: в России будут укреплять социальные гарантии сотрудников МЧС

Государство будет и впредь укреплять социальные гарантии сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, ещё не все проблемы решены, но такая работа продолжится, передаёт ТАСС.

Я знаю, что здесь ещё далеко не все проблемы решены, это правда. Но такая работа будет, безусловно, продолжена, — сказал российский лидер на заседании коллегии МЧС.

Путин напомнил, что только за последние три года свыше тысячи сотрудников министерства получили новое жильё. Кроме того, своевременно индексировали денежное довольствие военнослужащих и зарплаты сотрудников ведомства.

Президент также отметил, что для повышения эффективности реагирования МЧС на любые чрезвычайные ситуации необходимо наращивать потенциал службы. Для этого планируется поставить в МЧС современную технику и экипировку. Так, по его словам, к 2030 году доля новой спасательной техники должна составить не менее 81%, а пожарных автомобилей — не менее 56%.

Ранее Владимир Путин пообещал, что в 2022 году на социальные нужды в России будет потрачено 4 трлн рублей из бюджетов всех уровней, но сумма в итоге может быть ещё больше. Президент напомнил, что даже в условиях пандемии, когда власти выстраивали работу по поддержке пострадавших отраслей экономики, они не просто выдавали деньги «абы как и абы кому», а нацеливались на сохранение рабочих мест и поддержку уязвимых групп населения.