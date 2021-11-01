Путин пообещал россиянам скорое появление лекарств от коронавируса

Лекарства от коронавируса могут оказаться доступными россиянам в ближайшее время, однако куда лучшим средством от заболевания остаётся вакцинация. Об этом на совещании с руководством Минобороны и представителями ОПК заявил президент России Владимир Путин. Слова российского лидера приводит ТАСС.

Президент отметил , что лекарственные препараты против коронавируса уже разрабатываются и будут использоваться в ближайшее время. Он также подчеркнул необходимость продолжить создание быстровозводимых госпиталей в условиях пандемии и поручил Минобороны РФ оказывать поддержку гражданской медслужбе в борьбе с ковидом.

У нас очень сложная ситуация в стране складывается. 40 тысяч, больше 40 тысяч заболевших! Такого никогда не было, — заявил президент.

Ранее председатель «Совета матерей России», депутат Госдумы Татьяна Буцкая назвала «методом страуса» позицию россиян, которые не защищаются от COVID-19, думая, что их «пронесёт». Она напомнила, что количество тех, кто умирает от коронавируса, возрастает каждый день и россиянам следует объяснять необходимость прививок.