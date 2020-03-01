https://static.news.ru/photo/8084e954-5bbb-11ea-bb93-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Президент Владимир Путин встретился в Пскове с родственниками военнослужащих шестой парашютно-десантной роты. Солдаты погибли 20 лет назад в Чечне в хоте контртеррористической операции.

Он пообещал решить основные проблемы, которые беспокоят людей, отметив, что «есть определённые, чисто технические сложности». Глава государства признал, что «нет пока предложений со стороны правительства», однако заверил, что они будут найдены.

Знаю, что в разных регионах по-разному идут доплаты, это мы тоже решим. С губернаторами сегодня разговаривал, у которых этого пока нет — мы решаем, — цитирует Путина РИА Новости.

Президент заверил, что другими вопросами, которые есть у родственников погибших десантников, власти уже занимаются.

84 псковских десантника погибли в конце февраля — начале марта 2000 года в Аргунском ущелье в ходе сражения с превосходящими по численности силами боевиков. За мужество и героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя Российской Федерации, из них 21 — посмертно. 68 солдат и офицеров награждены орденом Мужества, из них 63 — посмертно.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин в Пскове возложил цветы к памятнику погибшим воинам.