Президент РФ Владимир Путин пообещал разрешить ситуацию с документальным оформлением могилы полководца Российской империи Михаила Кутузова в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.
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Российский президент признался, что для него это новая информация, но пообещал обязательно решить проблему, так как «это очень важный вопрос».
Путин прибыл в Санкт-Петербург, чтобы отметить 77-ю годовщину прорыва ленинградской блокады. Как сообщал NEWS.ru, после встречи с ветеранами президент пообщался с собравшимися у Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда горожанами.
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