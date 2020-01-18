https://static.news.ru/photo/e0a3cef2-3a0c-11ea-8837-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны и представителями общественных патриотических объединений Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин пообещал разрешить ситуацию с документальным оформлением могилы полководца Российской империи Михаила Кутузова в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.

Как передаёт ТАСС, с просьбой разобраться в этом вопросе обратилась к главе государства участница президентской встречи с ветеранами и представителями патриотических объединений. Она рассказала, что последнее пристанище Кутузова находится в ведении разных учреждений и не имеет единого паспорта. Путину предложили поставить могилу полководца на учёт в Министерство обороны, чтобы ведомство могло на законных основаниях выделить средства на реставрацию захоронения.

Российский президент признался, что для него это новая информация, но пообещал обязательно решить проблему, так как «это очень важный вопрос».

Путин прибыл в Санкт-Петербург, чтобы отметить 77-ю годовщину прорыва ленинградской блокады. Как сообщал NEWS.ru, после встречи с ветеранами президент пообщался с собравшимися у Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда горожанами.