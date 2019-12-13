https://static.news.ru/photo/17aaf468-1dbe-11ea-8ed1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает недостаточными меры по поддержке рождаемости в России, и заверил, что они будут совершенствоваться.

Эти меры по поддержке рождаемости создают какую-то уверенность для людей, но, наверное, этого недостаточно. Будем дальше совершенствовать эти механизмы, — цитирует ТАСС Путина.

Во время общения с работниками завода двигателей автоконцерна «КамАЗ» президент также сообщил, что в настоящее время расширяется практика выплаты пособий в регионах, где наблюдается неблагоприятная ситуация с рождаемостью. По его словам, в 2020 году вырастет количество людей, имеющих право на подобные выплаты.

Как писал NEWS.ru, Росстат подсчитал, что естественная убыль населения по итогам 2019 года станет рекордной за последние 11 лет. При этом приток мигрантов не смог повлиять на ситуацию и численность людей в России снова сокращается. За 10 месяцев 2019 года в стране умерло почти на 260 тысяч человек больше, чем родилось. Выше этот показатель был в 2008 году — тогда разница между рождёнными и умершими составила 362 тысячи человек.