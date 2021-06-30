Путин пообещал разобраться с доплатами при переселении

Власти разберутся с ситуациями, когда с граждан, переселяемых из ветхого жилья, требуют доплаты. Об этом президент Владимир Путин заявил в ходе прямой линии.

Соответствующий вопрос главе государства задали жители посёлка Демьянка Тюменской области. Они переехали в новый дом в рамках расселения из аварийного жилья, при этом плата за переселение превышала 300 тысяч рублей. Сейчас счета за коммунальные услуги составляют от 40 до 70 тысяч рублей. Однако большинство жильцов дома — пенсионеры.

Жители рассказали Путину, что во всех инстанциях им назвали такие тарифы обоснованными.

Это ерунда, будем разбираться, — заявил президент.

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Ранее Путин в ходе совещания по социальным вопросам снова призвал «вытаскивать» людей из аварийного жилья и трущоб. Кроме того, он потребовал не допускать появления новых аварийных домов. В конце 2020 года президент подписал закон о комплексном развитии территорий, предусматривающий проведение реновации по всей стране.