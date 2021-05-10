Адвокат рассказал о мошенничестве при покупке домашних животных

https://static.news.ru/photo/487dc1a0-b18e-11eb-b675-96000091f725_660.jpg Фото: Guido Kirchner/dpa/GLOBAL LOOK PRESS

Любители домашних животных стали чаще сталкиваться с новой схемой мошенников, при которой покупателей просят внести задаток, а когда выясняется, что животное сильно отличается от своей фотографии, отказываются возвращать деньги. Адвокат Виталий Ревзин в интервью «Российской газете» посоветовал не игнорировать обман, а начинать разбирательства.

В первую очередь необходимо связаться с ресурсом, где было размещено объявление о продаже животного, описать ситуацию и добиться блокирования данного продавца. Второй шаг — обратиться за помощью к юристу и составить претензию продавцу собаки или кошки с просьбой вернуть деньги, — рассказал адвокат.

Если претензия останется без ответа, он посоветовал обратиться в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Не исключено, что уже после подачи заявления продавец вернёт деньги, так как сумма задатка не сопоставима с судебными издержками.

По словам Ревзина, эта мошенническая схема рассчитана как раз на тех, кто решает сэкономить собственные силы и время и отказывается от дальнейших разбирательств.

Ранее заслуженный врач РФ, член Совфеда Владимир Круглый заявил, что следует относиться насторожённо к участившимся в РФ звонкам с предложением бесплатного медицинского обследования. Большая часть подобных звонков исходит от недобросовестных частных структур. По его словам, это один из способов завлечь людей, чтобы потом раскрутить на деньги. Полностью бесплатным такое обследование не может быть. Не заплатив, никто оттуда не уйдёт, заверил врач. Он уточнил, что бесплатные медицинские обследования по полису ОМС действительно существуют. Ими являются диспансеризация и профилактические осмотры, они проводятся в поликлинике по месту жительства.