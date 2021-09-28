Путин пообещал повышение пенсий

Президент Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы в России продолжат повышать пенсии. По его словам, деньги на это заложены в бюджет. Такое заявление глава государства сделал на совещании по экономическим вопросам, передаёт ТАСС.

В предстоящие годы мы продолжим повышать пенсии. Средства на такие индексации заложены в бюджет, — пообещал он.

Вице-премьер России Татьяна Голикова говорила, что средний размер страховой пенсии по старости в следующем году составит 18 521 рубль. С 1 февраля на 5,8% будут проиндексированы ежемесячные денежные выплаты для некоторых категорий граждан. В 2023 и 2024 годах индексация составит по 4% ежегодно.

При этом работающим пенсионерам выплаты не индексируют. Законопроекты об изменении этого правила периодически вносятся в Госдуму, но отклоняются депутатами.

Ранее заместитель исполнительного директора Союза пенсионеров России, член президиума Людмила Пискунова заявила в беседе с NEWS.ru, что индексацию пенсий для работающих пенсионеров проводить нужно обязательно. По её словам, пенсионеры продолжают работать не потому, что хотят этого или им не сидится дома. Они вынуждены работать. Отказывать им в индексации пенсий несправедливо и незаконно.