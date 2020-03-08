https://static.news.ru/photo/07d144aa-623f-11ea-82a9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин ответил на вопрос журналиста ТАСС о Второй мировой войне. Он пообещал «повторить», если кто-то снова пойдёт войной на Россию.

Эта часть интервью российского главы была посвящена советскому вождю Иосифу Сталину, фюреру Третьего рейха Адольфу Гитлеру и победе во Второй мировой войне. Отрывок из разговора опубликован в Telegram-канале «Пул № 3».

И если кто-то посмеет сделать что-то подобное, мы повторим... Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет, — сказал политик.

Ранее NEWS.ru писал, что Первомайский районный суд Омска признал местного жителя Дениса Алексеева виновным в распространении нацистской символики. Мужчина опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» фотографию наклейки с надписью «Можем повторить» на стекле машины.