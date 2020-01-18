https://static.news.ru/photo/90a49460-39f6-11ea-9ccc-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин пообещал помочь 94-летней жительнице Санкт-Петербурга, которая не имеет льгот и средств на приобретение лекарств.

О проблемах женщины глава государства узнал от её дочери во время общения с ветеранами на Пискарёвском мемориальном кладбище. Туда президент приезжал для возложения цветов к монументу «Мать-Родина» в 77-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что за помощью к российскому лидеру обратился финский бизнесмен Ярмо Ахонен. Он поставил в центре Хельсинки автобус с укреплённым на нём баннером на русском языке. Предприниматель просил помочь ему в возвращении яхты, конфискованной российскими приставами в 2017 году.