Путин пообещал подумать над страхованием учителей в пандемию

https://static.news.ru/photo/65d6bf56-3e00-11eb-8ebb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что подумает над особым видом страхования учителей во время пандемии.

С соответствующим предложением выступила партия «Единая Россия» на социальном форуме.

Путин подчеркнул, что сейчас 70% школ работает в нормальном режиме.

Конечно, когда люди находятся в коллективе, то риски получить коронавирусную инфекцию возрастают, но это всё-таки не «красная зона», — цитирует президента РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что совершенно точно, что надо делать, это вакцинировать педагогов.

Они включены в зону риска, и вакцинация в стране, а вакцина уже поступает во все регионы РФ, идёт прежде всего среди медработников и педагогического состава, — добавил Путин.

Ранее глава государства отметил, что новые возможности удалённого образования, отработанные во время пандемии коронавируса, следует использовать и в будущем. По его словам, в период ограничений из-за COVID-19, который ещё продолжается, современные системы помогли педагогам сохранить связь со своими учениками. Такое заявление он сделал в ходе пленарного заседания конференции Artificial Intelligence Journey, которая прошла в онлайн-режиме.

Он также подчеркнул, что Россия оказалась более подготовленной к необходимости перейти на дистанционное обучение школьников и студентов из-за пандемии, чем многие другие страны.

По данным опроса, 42% россиян возлагают на вакцинацию надежды с прекращением пандемии. В то же время каждый третий не верит, что это сможет остановить распространение заболевания.