Путин пообещал деньги на программу туристического кешбэка в 2021 году

https://static.news.ru/photo/8bfa592c-405d-11eb-9026-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неизрасходованные в 2020 году средства на программу туристического кешбэка будут перенесены на следующий год. Об этом в ходе большой пресс-конференции проинформировал президент Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что на программу правительство выделило 15 млрд рублей, однако израсходовано было лишь 1,2 млрд рублей.

Средства, которые были предусмотрены, — 15 млрд рублей на этот год, мы их перенесём на следующий [год], — сказал Путин.

Программа призвана стимулировать доступные внутренние туристические поездки через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги. Она была анонсирована на фоне пандемии коронавируса и закрытия зарубежных направлений.

Россиянам был предложен список направлений, куда они могут отправиться, рассчитывая на возврат части средств. При этом оплачиваться путёвка должна картой «Мир». Возврат средств осуществляется в течение пяти дней с момента оплаты тура.

При этом если первоначально размер кешбэка составлял максимум 15 тысяч рублей, то впоследствии он был увеличен до 20 тысяч. В целом же можно вернуть 20% от тура любой стоимости, но не больше установленного лимита.

По данным Ростуризма, у крупных туроператоров в период действия программы продажи выросли в среднем на 40%, а бронирований на сайтах стало больше на 10–15%. Россияне в рамках туристического кешбэка приобрели туры на 6,5 млрд рублей, общая сумма возврата туристам составила 1,2 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, решение о переносе неиспользованных средств ранее было принято правительством России.