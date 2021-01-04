Путин понял опасность пандемии после визита в Коммунарку

https://static.news.ru/photo/9eb65f0e-4f42-11eb-8ad7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Президент РФ Владимир Путин осознал всю опасность пандемии коронавируса и её последствий после визита в ковид-госпиталь в Коммунарке. Об этом рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, президента тогда многие настоятельно просили туда не ездить.

Президент именно тогда понял всю опасность этой пандемии и, наверное, уже предполагал последствия для всех сфер жизни, — заявил в интервью Владимиру Соловьёву, опубликованном на его YouTube-канале, Песков.

Песков также признался, что поначалу сильно испугался, когда сам заразился коронавирусом. При этом он подчеркнул, что «не был ковид-диссидентом» и принимал «очень жёсткие меры безопасности».

Песков рассказал, что избежать заражения ему удавалось, когда он носил специальный бейдж, способный, по мнению его производителей, защищать от вирусов. Но потом его «подвергли остракизму» представители СМИ, он снял бейдж и в течение нескольких недель заболел. Песков до сих пор уверен, что бейдж помогает.

От него кашляешь, дышать плохо, потому что хлор идёт, но он реально спасает от гриппа и от других коронавирусов, — добавил он.

В ответ на реплику Соловьёва о том, что зрители могут подумать, будто у Пескова контракт на рекламу этого бейджа, пресс-секретарь заявил, что даже не знает названия компании-производителя.

Как писал NEWS.ru, Дмитрий Песков заявил, что пандемия коронавируса вывела «сытый мир» из зоны комфорта и доказала, что российское здравоохранение можно переформатировать за несколько месяцев. По словам представителя Кремля, жизнь человека «упирается в зону комфорта», которой вдруг не стало, и теперь все волнуются, «вернёмся ли мы в эту зону комфорта».

На территории России в течение прошедших 24 часов медики выявили 24 246 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В общей сложности с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 3 284 384 человека. За последние сутки из российских больниц выписаны 22 632 пациента с ранее диагностированным COVID-19. Всего с болезнью к настоящему моменту удалось справиться 2 662 668 россиянам. За прошедшие 24 часа в России скончались 518 человек, заражённых коронавирусом. За время пандемии жертвами инфекции стали 59 506 россиян.