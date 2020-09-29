Путин помог забывчивому министру выйти из неловкой ситуации на совещании

https://static.news.ru/photo/2c97508a-025e-11eb-9978-fa163e074e61_660.jpg Сергей Кравцов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр просвещения Сергей Кравцов попал в неловкую ситуацию на правительственном совещании, которое проходило по видеосвязи. Начав зачитывать свой доклад, он забыл включить микрофон. Напомнил ему об этом президент РФ Владимир Путин.

Основной темой совещания было развитие механизмов государственной социальной помощи гражданам на основе социального контракта. Сергей Кравцов, в частности, докладывал о доплатах учителям за классное руководство и об обеспечении горячим питанием учеников начальной школы.

Совещания президента с правительством, как и большинство других официальных встреч, проходят в формате видеоконференций из-за пандемии коронавируса. Владимир Путин выходит на связь из специального кабинета в своей резиденции в Ново-Огарёво. Ранее в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» провели экскурсию по этому кабинету, писал NEWS.ru.