https://static.news.ru/photo/cc788ff0-d88a-11e9-b8c9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Владимир Путин подписал указ о помиловании пенсионера Алексея Давыдова, который отбывает наказание в местах лишения свободы за нападение с ножом на человека. Документ официально опубликован 16 сентября на интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что у Давыдова слабое здоровье. Пенсионер страдает от ряда хронических заболеваний. Кроме того, осуждённый — ветеран труда.

Известно, что Алексей Давыдов не только признал свою вину, но и полностью возместил имущественный ущерб и моральный вред человеку, которому нанёс несколько ударов ножом.

Пенсионер был осуждён 3 октября 2018 года. Соответственно, на данный момент он находится под стражей уже девять месяцев.

Документ о помиловании вступает в силу через 10 дней со дня официального опубликования.

Ранее News.ru писал, что Владимир Путин помиловал десять украинских граждан из 35 выданных Украины в рамках договорённостей о взаимном обмене.