Владимир Путин подписал указ о помиловании пенсионера Алексея Давыдова, который отбывает наказание в местах лишения свободы за нападение с ножом на человека. Документ официально
Отмечается, что у Давыдова слабое здоровье. Пенсионер страдает от ряда хронических заболеваний. Кроме того, осуждённый — ветеран труда.
Известно, что Алексей Давыдов не только признал свою вину, но и полностью возместил имущественный ущерб и моральный вред человеку, которому нанёс несколько ударов ножом.
Пенсионер был осуждён 3 октября 2018 года. Соответственно, на данный момент он находится под стражей уже девять месяцев.
Документ о помиловании вступает в силу через 10 дней со дня официального опубликования.
Ранее News.ru писал, что Владимир Путин помиловал десять украинских граждан из 35 выданных Украины в рамках договорённостей о взаимном обмене.