Путин показал необычный камин, которым согревался в Сибири

Владимир Путин, проводивший в начале сентября отдых в сибирской тайге, согревался необычным камином. Главе государства пришлось заночевать в лесной чаще в палатке, сообщает РЕН ТВ.
На ночёвку отдыхающие
Шойгу был удивлён необычным видом полотна инфракрасного обогревателя с необычным оформлением.
Это камин, да. Между прочим, он греет. Зря вы смеётесь, — ответил спутникам Путин.
Глава Минобороны, в свою очередь, оценил девайс, который прихватил с собой президент.
Хорошо придумали. Уютненько, — похвалил «камин» Шойгу.
Ранее президенту Владимиру Путину во время отдыха в Сибири показали медвежью берлогу. Глава государства в компании с министром обороны Сергеем Шойгу и директором Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселёвым прошёл рядом с медвежьими тропами.