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Путин показал необычный камин, которым согревался в Сибири

06:02, 26 сентября 2021
Путин показал необычный камин, которым согревался в Сибири Владимир Путин Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com
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Владимир Путин, проводивший в начале сентября отдых в сибирской тайге, согревался необычным камином. Главе государства пришлось заночевать в лесной чаще в палатке, сообщает РЕН ТВ.

На ночёвку отдыхающие остановились после рыбалки и заплыва на катере, где президент поймал щуку. Владимир Путин провёл время у костра и показал бывшему с ним в компании министру обороны Сергею Шойгу необычный «камин», установленный в палатке.

Шойгу был удивлён необычным видом полотна инфракрасного обогревателя с необычным оформлением.

Это камин, да. Между прочим, он греет. Зря вы смеётесь, — ответил спутникам Путин.

Глава Минобороны, в свою очередь, оценил девайс, который прихватил с собой президент.

Хорошо придумали. Уютненько, — похвалил «камин» Шойгу.

Ранее президенту Владимиру Путину во время отдыха в Сибири показали медвежью берлогу. Глава государства в компании с министром обороны Сергеем Шойгу и директором Саяно-Шушенского заповедника Геннадием Киселёвым прошёл рядом с медвежьими тропами.

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