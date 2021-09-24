Путин показал необычный камин, которым согревался в Сибири

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе в центр Европейской России антициклон принесёт малооблачную погоду без осадков. Это будет золотая осень, отметил учёный в беседе с РИА Новости.

Синоптик пояснил, что хотя приход мощного антициклона ожидается в понедельник, 27 сентября, в этот день ещё будет облачно. Однако появятся просветы, а дожди окажутся небольшими. Во вторник облачно с прояснениями,...