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Путин похвалил россиян, получивших прививку от коронавируса

00:05, 12 сентября 2021
Путин похвалил россиян, получивших прививку от коронавируса Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян, сделавших прививку от смертоносной инфекции. Его похвала затронула работников социальной и других сфер, где люди таким образом защитили собственное здоровье и окружающих, сообщает ТАСС.

При встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым Путин пояснил, что прививку от COVID-19 в регионе получили более 70% сотрудников медицинских учреждений, соцработников, а также свыше 80% преподавателей образовательных учреждений.

Нормально. Люди себя защитили и окружающих, — считает российский лидер.

Ранее стало известно, что 2021 году в России строительство жилья может достичь рекордных показателей. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

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