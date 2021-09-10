Путин похвалил россиян, получивших прививку от коронавируса

Читайте нас в Google Новости

Президент России Владимир Путин поблагодарил россиян, сделавших прививку от смертоносной инфекции. Его похвала затронула работников социальной и других сфер, где люди таким образом защитили собственное здоровье и окружающих, сообщает ТАСС.

При встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым Путин пояснил , что прививку от COVID-19 в регионе получили более 70% сотрудников медицинских учреждений, соцработников, а также свыше 80% преподавателей образовательных учреждений.

Нормально. Люди себя защитили и окружающих, — считает российский лидер.

Ранее стало известно, что 2021 году в России строительство жилья может достичь рекордных показателей. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным.