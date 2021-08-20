Путин высказался о приходе талибов к власти в Афганистане

Необходимо исходить из реалий того, что боевики запрещённой в РФ террористической организации «Талибан» пришли к власти в Афганистане. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Движение «Талибан» контролирует сегодня практически всю территорию страны, включая столицу. Это реалии, именно из этих реалий нужно исходить, — подчеркнул он.

По мнению политика, необходимо не допустить развала Афганистана. Он уверен, что нужно прекратить навязывание сторонних ценностей извне, а также перестать строить демократии в других странах.

Российский президент заявил, что тема Афганистана стала одной из приоритетных на переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ситуация в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, которые находились в стране с 2001 года. Талибы захватили крупные провинции страны, дошли до Кабула и взяли его без боя. Президент Ашраф Гани бежал из страны. Талибы объявили о полном контроле над Афганистаном. Они планируют создать временное правительство. Страна будет жить по законам шариата.