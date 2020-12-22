Путин подписал закон, усиливающий неприкосновенность экс-президентов

https://static.news.ru/photo/0e8ab18c-4461-11eb-8e50-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который усиливает гарантию неприкосновенности для бывших президентов страны. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По новому закону изменяется порядок лишения неприкосновенности бывшего главы государства, для этого Госдума должна обвинить политика в государственной измене или совершении другого тяжкого преступления, а порядок выдвижения обвинения должны подтвердить Конституционный и Верховный суды. После этого решение принимает Совет Федерации.

В действующем до настоящего времени законодательстве Следственный комитет РФ мог выдвинуть обвинение экс-президенту по факту совершения тяжкого преступления в период исполнения полномочий, после чего представление направлялось в Госдуму. Если депутаты давали согласие на лишение политика неприкосновенности, тогда вопрос рассматривал Совет Федерации.

Как писал NEWS.ru, 15 декабря комитет Совета Федерации одобрил закон о неприкосновенности бывшего президента. Глава комитета по законодательству Андрей Клишас заявил, что проект позволил привести положения закона о гарантиях экс-президенту в соответствии с конституционными изменениями.

Закон предполагает, что лицо, покинувшее президентский пост, не может быть привлечено к уголовной или административной ответственности, задержано, арестовано, подвергнуто обыску, допросу или личному досмотру. Под положение о неприкосновенности подпадает занимаемые таким лицом жилые и служебные помещения, используемые транспортные средства, средства связи, документы, багаж и переписка.