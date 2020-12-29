Путин подписал закон об ужесточении наказания за клевету

https://static.news.ru/photo/6a8efb6a-4a91-11eb-930c-fa163e074e61_660.jpg Фото: pexels.com

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий усиление ответственности за клевету.

Документ содержит изменения в статью 128.1 Уголовного кодекса (УК) РФ «Клевета». Согласно ему, распространение заведомо ложных, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию сведений в Интернете, грозит штрафом в размере до 1 млн рублей либо обязательными работами на срок до 240 часов, принудительными работами на срок до двух лет, арестом до двух месяцев или лишением свободы на срок до двух лет.

Максимальное наказание за клевету с использованием служебного положения составит до трёх лет лишения свободы. Виновным в распространении недостоверных сведений о том, что какое-либо лицо страдает заболеванием, будет грозить лишение свободы до четырёх лет. Наказание за клевету с обвинением человека в совершении сексуального преступления, а также тяжкого либо особо тяжкого преступления составит до пяти лет лишения свободы.

Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее NEWS.ru писал, что одна из участниц телешоу «Мужское / Женское» на Первом канале модель Елена Миськова подала в суд на ведущего Александра Гордона. Во время эфира в 2017 году он в ответ на слова модели о том, что она получает много внимания со стороны мужчин, назвал её профурсеткой. По словам Миськовой, это стало поводом для травли и ухудшения её отношений с родными. Дождавшись принятия Госдумой закона об уголовном наказании за клевету, она решила засудить ведущего.