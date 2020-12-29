Путин подписал закон об уголовной ответственности за блокировку дорог

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, вводящий уголовное наказание за умышленную блокировку транспортной инфраструктуры и создание помех движению. Документ опубликовали 30 декабря 2020 года на официальном интернет-портале правовой информации.
Постановление призвано восполнить пробелы в действующих нормах. Автором инициативы стал первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин. В КоАП РФ присутствует пункт об ответственности за приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения, умышленное блокирование дорог и других объектов транспортной инфраструктуры. Подобные деяния раньше карались незначительными штрафами.
В Уголовном кодексе стране есть ст. 267, устанавливающая наказание за те же поступки, причиняющие серьёзный ущерб здоровью,
Кроме того, Путин подписал закон, вводящий штрафы до 500 тысяч рублей для организаций и экзаменаторов, организующих экзамены для мигрантов на знание русского языка, истории и основ законодательства России. Документ опубликовали 30 декабря 2020 года на официальном интернет-портале правовой информации.
Также политик одобрил закон о государственном регулировании цен на социально значимые товары и федеральный закон о противодействии цензуре против российских СМИ на иностранных интернет-платформах. Кроме того, лидер подписал закон о вызове любых экстренных служб по телефону 112. Сейчас данная система действует в 56 субъектах страны. Теперь её распространят на всю РФ. Документ опубликован 30 декабря 2020 года на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу 1 января 2022 года.
Политик также подписал закон, обязывающий жителей России с 1 июля 2021 года сообщать Федеральной налоговой службе (ФНС) о крупных переводах через иностранные электронные кошельки. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Как передавал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что власти вынуждены реагировать на блокировку социальных сетей в стране иностранными ресурсами. Он назвал действия по блокировке цензурой. Глава государства считает, что реагировать на это необходимо таким образом, «чтобы себе в ногу не стрелять».