Путин подписал закон об аресте за разглашение данных силовиков

Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы и аресты за распространение личных данных сотрудников правоохранительных органов и их близких. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Преступление
Инициативу внесли в Госдуму депутаты Василий Пискарёв, Анатолий Выборный, Эрнест Валеев, Виктор Кидяев и Николай Петрунин.
Ранее в Госдуму направили инициативу, согласно которой за незаконный сбор персональных данных граждан при покупке ими товаров и услуг предложено штрафовать. Решение было принято на заседании 27 мая и предусматривает «введение мер административной ответственности за правонарушения в области защиты прав потребителей, связанные с понуждением потребителя к предоставлению персональных данных».