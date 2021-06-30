Путин подписал закон о защите минимального дохода россиян с долгами

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Изменения
Законом предусмотрено, что должник получает право обратиться в подразделение судебных приставов, где открыто исполнительное производство, с заявлением. В нём он должен ходатайствовать о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране. После этого ни банк, ни иная кредитная организация не имеют права списывать долг с суммы, указанной в постановлении судебного пристава-исполнителя.
Ранее стало известно, что банки и микрофинансовые организации в текущем году стали чаще продавать проблемные долги молодых клиентов. Речь идёт о заёмщиках в возрасте до 25 лет. Так, в первом квартале доля таких неплательщиков в общем количестве кейсов достигла 20%. Этот показатель за аналогичный период прошлого года был равен 9,7%.