16+

Рубрики

Медиа

Архив

Общество

Путин подписал закон о запрете финансирования митингов в РФ из-за рубежа

13:57, 30 декабря 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете финансирования в России митингов и демонстраций из иностранных источников. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее правовая норма была одобрена Советом Федерации. Закон вводит запрет на получение средств на публичные мероприятия от иностранных государств и организаций, международных организаций и движений, неграждан РФ, НКО, получивших статус иноагентов, а также граждан РФ младше 16 лет. Также жертвователем не может стать аноним или юридическое лицо, получившее регистрацию менее чем за год до перечисления средств.

Анонимными жертвователями считаются лица, не указавшие в платёжном документе любое из следующих сведений: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, либо было указаны недостоверные сведения. Для юрлица необходимо указывать ИНН, наименование, банковские реквизиты.

Согласно закону, будет определяться порядок сбора денег на подготовку и проведение массового мероприятия. Также правовая норма определяет расходование полученных в соответствующих целях пожертвований.

Теперь организатор акции, которая является массовой, обязан при подаче документов на её проведение указывать счёт, на который будут поступать средства. После проведения публичного мероприятия организатор должен отчитаться о потраченных на него средствах и имуществе.

Ранее Путин подписал федеральный закон, ужесточающий правила работы СМИ во время публичных акций, запрещающий митинги и пикеты возле зданий экстренных служб и предоставляющий возможность перенести публичные акции из-за угрозы ЧС или терроризма. В нормах закона также отмечается, что суд сможет признать митингом несколько одиночных пикетов, которые объединяет общий замысел, а также массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах, призванное выражать или формировать мнения и выдвигать требования, писал NEWS.ru.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео