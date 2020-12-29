Путин подписал закон о запрете финансирования митингов в РФ из-за рубежа

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете финансирования в России митингов и демонстраций из иностранных источников. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее правовая норма была одобрена Советом Федерации. Закон вводит запрет на получение средств на публичные мероприятия от иностранных государств и организаций, международных организаций и движений, неграждан РФ, НКО, получивших статус иноагентов, а также граждан РФ младше 16 лет. Также жертвователем не может стать аноним или юридическое лицо, получившее регистрацию менее чем за год до перечисления средств.

Анонимными жертвователями считаются лица, не указавшие в платёжном документе любое из следующих сведений: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, либо было указаны недостоверные сведения. Для юрлица необходимо указывать ИНН, наименование, банковские реквизиты.

Согласно закону, будет определяться порядок сбора денег на подготовку и проведение массового мероприятия. Также правовая норма определяет расходование полученных в соответствующих целях пожертвований.