Путин подписал закон о запрете финансирования митингов в РФ из-за рубежа

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о запрете финансирования в России митингов и демонстраций из иностранных источников. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее правовая норма была одобрена Советом Федерации. Закон
Анонимными жертвователями считаются лица, не указавшие в платёжном документе любое из следующих сведений: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, либо было указаны недостоверные сведения. Для юрлица необходимо указывать ИНН, наименование, банковские реквизиты.
Согласно закону, будет определяться порядок сбора денег на подготовку и проведение массового мероприятия. Также правовая норма определяет расходование полученных в соответствующих целях пожертвований.
Теперь организатор акции, которая является массовой, обязан при подаче документов на её проведение указывать счёт, на который будут поступать средства. После проведения публичного мероприятия организатор должен отчитаться о потраченных на него средствах и имуществе.
Ранее Путин подписал федеральный закон, ужесточающий правила работы СМИ во время публичных акций, запрещающий митинги и пикеты возле зданий экстренных служб и предоставляющий возможность перенести публичные акции из-за угрозы ЧС или терроризма. В нормах закона также отмечается, что суд сможет признать митингом несколько одиночных пикетов, которые объединяет общий замысел, а также массовое одновременное пребывание или передвижение граждан в общественных местах, призванное выражать или формировать мнения и выдвигать требования, писал NEWS.ru.