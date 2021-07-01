Путин подписал закон о запрете демонстрации изображений нацистов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете на демонстрацию изображений нацистов. Соответствующий документ появился на интернет-портале правовой информации.
Закон
К экстремистским материалам также будут относиться выступления признанных нацистами руководителей группировок, объединений и организаций.
Тем не менее какое наказание последует за нарушение нового закона, пока не уточняется.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о праве Росгвардии оцеплять территории и акватории охраняемых объектов при пресечении попыток незаконного проникновения на них.