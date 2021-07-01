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Путин подписал закон о запрете демонстрации изображений нацистов

11:29, 01 июля 2021
Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете на демонстрацию изображений нацистов. Соответствующий документ появился на интернет-портале правовой информации.

Закон запрещает использовать, в том числе публично демонстрировать изображения лидеров нацистских объединений, признанных таковыми Нюрнбергским трибуналом. Исключением из закона станут случаи, при которых при помощи изображений формируется негативное отношение к нацизму. В пояснительной записке уточняется, что новый закон призван защитить чувства патриотов и жертв нацизма.

К экстремистским материалам также будут относиться выступления признанных нацистами руководителей группировок, объединений и организаций. 

Тем не менее какое наказание последует за нарушение нового закона, пока не уточняется.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о праве Росгвардии оцеплять территории и акватории охраняемых объектов при пресечении попыток незаконного проникновения на них.

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