https://static.news.ru/photo/4f5e0aaa-4a70-11eb-8dc1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Глава РФ Владимир Путин подписал закон о вызове любых экстренных служб по телефону 112. Сейчас данная система действует в 56 субъектах страны. Теперь её распространят на всю РФ. Документ опубликован 30 декабря 2020 года на официальном портале правовой информации. Он вступит в силу 1 января 2022 года.

Распоряжение предполагает создание в регионах операторов системы-112 и диспетчерских служб. Они должны обеспечить приём звонков на номер 112. Вызовы для граждан будут бесплатными. С оператором соединят даже при отсутствии средств на счёте абонента или симки, говорится в законе. Благодаря инициативе, в России установят общие правила и регламент создания, работы и развития системы.

Кроме того, лидер подписал федеральный закон о противодействии цензуре против российских СМИ на иностранных интернет-платформах. Согласно документу, интернет-ресурсам будут грозить санкции за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Меры будут касаться не только соцсетей, но и крупных IT-платформ.

Также Путин одобрил федеральный закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, которые занимаются в России политической деятельностью на средства из-за рубежа и были признаны в стране иноагентами. Согласно документу, размещённому на официальном интернет-портале правовой информации, физлица, которые получают финансы из-за рубежа на политдеятельность, признаются иностранными агентами. Аналогичный статус могут получить незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин подписал закон о молодёжной политике. Согласно документу, в частности, возраст молодёжи повышается до 35 лет включительно.