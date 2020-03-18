https://static.news.ru/photo/2531bb94-692c-11ea-891d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, согласно которому право на получение негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования приобретают женщины с 55 лет, а мужчины — с 60 лет.

Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, — говорится в законе.

Документ также гарантирует право на назначение негосударственной пенсии ранее 55 и 60 лет для инвалидов, лиц, работающих в районах Крайнего Севера, для граждан из числа работников лётно-испытательного состава. Этот закон должен повысить привлекательность института негосударственного пенсионного обеспечения для россиян. При этом обязательным условием является наличие у гражданина средств, учтённых на счёте негосударственного пенсионного обеспечения.

Как писал NEWS.ru, председатель ГД Вячеслав Володин считает, что этот закон станет дополнительной мерой поддержки людей предпенсионного возраста, поможет улучшить их финансовое положение. Он подсчитал, что если негосударственную пенсию мужчина с пенсионными накоплениями начнёт получать в 60 лет, а страховую «государственную» — в 65 лет, то выплаты из НПФ в течение пяти лет станут хорошим подспорьем и дополнением к зарплате.