Путин подписал закон о внесении стажа в электронную трудовую книжку

https://static.news.ru/photo/24d4bd22-7682-11eb-8bdf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Записи о стаже в электронной трудовой книжке смогут содержать сведения не только с начала 2020 года, но и за предыдущие периоды. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Зарегистрированные лица вправе обращаться в органы Пенсионного фонда Российской Федерации для включения сведений о трудовой деятельности в свой индивидуальный трудовой счёт за периоды работы до 1 января 2020 года, записи о которых содержатся в трудовой книжке, — говорится в тексте документа, опубликованного на портале правовой информации.

Ранее работник мог выбирать между ведением учёта трудовой деятельности работодателем в классической трудовой книжке или же предоставлением сведений о трудовой деятельности в электронном виде. При этом допускалась передача в информационную систему ПФР информации о трудовой деятельности работника после 1 января 2020 года.

Также, как писал NEWS.ru, Путин подписал поправки в закон о правовом положении иностранных граждан в РФ, который регламентирует выдачу временного удостоверения для лиц без гражданства после установления их личности при отсутствии у них документов, признаваемых в РФ. Временное удостоверение выдаётся сроком на 10 лет.

Поправки предполагают, что временное удостоверение будет аннулировано при получении лицом иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране. В этом случае он будет обязан покинуть территорию РФ в течение 15 дней. Кроме того, документ может быть аннулирован в случае установления факта сообщения ложных сведений или предоставления ложных документов. На этом же основании может быть отказано в выдаче временного удостоверения.