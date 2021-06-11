Путин подписал закон о бесплатной газификации россиян

https://static.news.ru/photo/30e7e33a-cab7-11eb-89e9-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закон о бесплатном газопроводе до границ участков россиян подписан президентом России Владимиром Путиным. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

Теперь от газовой трубы, которая проложена в населённый пункт, до границ домовладения жителей газ будут обязаны подвести за счёт государства. А прокладку газовой трубы от забора к дому гражданин будет оплачивать сам. Стоимость этих услуг пообещали нормировать и контролировать.

Услуги населению по подключению к газу будут оказываться по принципу «одного окна», на основании комплексных договоров. Единым оператором газификации станет собственник Единой системы газоснабжения — «Газпром». Там, где компания не присутствует, появится региональный оператор газификации, уточняется в законе.

Ранее зампред правительства РФ Александр Новак сообщил, что программа ускоренной догазификации на 2021–2022 годы коснётся порядка 2 млн российских домовладений. Министр отметил, что нехватка финансирования программы газификации российских регионов на 2021–2025 годы оценивается правительством в 700–800 млрд рублей. Недостающие средства могут добавить «Газпром», региональные бюджеты, или их могут выделить за счёт перераспределения расходов внутри самой программы.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию поручил ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения.