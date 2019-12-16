Глава РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за отсутствие антитеррористической защиты на объектах. Поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях.
Документ предусматривает штрафы для физлиц от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных — от 30 до 50 тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от полугода до трёх лет, для юрлиц — от 100 до 500 тысяч рублей,
Ранее директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников сообщил, что спецслужбы в этом году предотвратили 50 преступлений террористической направленности и не допустили терактов на территории России. Они пресекли деятельность 78 законспирированных террористических ячеек, ликвидировали 32 и задержали более 240 боевиков.
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