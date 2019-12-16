https://static.news.ru/photo/b56fa76c-200b-11ea-b0c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Глава РФ Владимир Путин подписал закон о штрафах за отсутствие антитеррористической защиты на объектах. Поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях.

Документ предусматривает штрафы для физлиц от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных — от 30 до 50 тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от полугода до трёх лет, для юрлиц — от 100 до 500 тысяч рублей, говорится на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК) Александр Бортников сообщил, что спецслужбы в этом году предотвратили 50 преступлений террористической направленности и не допустили терактов на территории России. Они пресекли деятельность 78 законспирированных террористических ячеек, ликвидировали 32 и задержали более 240 боевиков.