Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР с Третьим рейхом

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ответственность за отождествление Советского союза с нацистской Германией. Нарушителям грозят штрафы или арест, сказано в документе, опубликованном на Официальном интернет-портале правовой информации.

Новая статья 13.48 Административного кодекса РФ подразумевает ответственность как для граждан и должностных лиц, так и для юридических лиц.

Нарушение, установленного федеральным законом запрета <...>, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток; на должностных лиц — от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц — от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, — сказано в тексте документа.

В случае повторного нарушения штраф для граждан возрастёт до 2,5–5 тысяч рублей, должностным лицам будет грозить взыскание в размере о 5 до 20 тысяч рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до одного года. Для юрлиц повторное нарушение закона обернётся штрафом от 50 до 100 тысяч рублей или приостановкой деятельности сроком до 90 суток.

Госдума приняла закон 6 апреля. Его внесли на рассмотрение нижней палаты парламента депутаты Елена Ямпольская и Александр Жуков, а также сенаторы Ольга Ковитиди и Алексей Пушков в октябре 2021 года. Идея данного законопроекта принадлежит президенту России.

Ранее Госдума решила дополнить закон о молодёжной политике поправкой о защите от влияния Запада. Планируется, что «будущее страны» будут защищать от чрезмерного влияния Запада, а также помогать ему в укреплении традиционных ценностей и оказывать дополнительную поддержку.