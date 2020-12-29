Путин подписал закон о штрафах для соцсетей за отказ удалять контент

https://static.news.ru/photo/d4be3de8-4a91-11eb-b63c-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE / Andreas Poertner/Global Look Press

Президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение крупных штрафов для соцсетей и других интернет-сервисов за неудаление информации, признанной властями запрещённой.

Документ касается в том числе видеохостинга YouTube, а также социальных сетей Instagram, Twitter и Facebook. Он опубликован на официальном Интернет-портале правовой информации.

Авторами закона стали депутаты Госдумы от «Единой России» Александр Хинштейн и Сергей Боярский. Документ вступает в силу с 1 февраля 2021 года.

К запрещённому контенту относятся материалы с призывами к экстремизму, порнографическим изображением детей, информация, которая склоняет несовершеннолетних к употреблению и изготовлению наркотиков, самоубийству и призывам к нему. Недопустима также реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино.

За неудаление материалов указанного характера граждане будут платить от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, должностные лица — от 200 тысяч до 400 тысяч, юридические лица — от 800 тысяч до 4 млн рублей. При повторном нарушении граждане отдадут от 100 тысяч до 200 тысяч, должностные лица — от 500 тысяч до 800 тысяч, юридические лица — от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки за календарный год. Санкция не может взыскиваться в размере менее 4 млн рублей.

Штрафы за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков для граждан составят от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч, для юрлиц — от 3 млн до 8 млн рублей. Повторный отказ для граждан грозит санкциями в размере от 200 тысяч до 500 тысяч, для должностных — от 800 тысяч до 1 млн рублей. Юрлица в этом случае должны будут заплатить от 1/10 до 1/5 совокупного размера суммы выручки (не менее 8 млн).

Ранее этот документ приняли в Госдуме и Совете Федерации, писал NEWS.ru.