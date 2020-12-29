Путин подписал закон о санкциях за цензуру в Сети против российских СМИ

https://static.news.ru/photo/6dbec28a-4a72-11eb-990b-fa163e074e61_660.jpg Фото: PIC/imageBROKER.com/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о противодействии цензуре против российских СМИ на иностранных интернет-платформах.

Согласно документу, интернет-ресурсам будут грозить санкции за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Меры будут касаться не только соцсетей, но и крупных IT-платформ.

Как отмечается в законе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, решение о мерах будет приниматься генпрокурором по согласованию с МИД России. В частности, владельцу информационного ресурса может быть присвоен статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, что будет грозить санкциями интернет-платформе. Документ предусматривает возможность блокировки, замедления трафика и административных штрафов в размере от нескольких тысяч до 3 млн рублей.

Закон распространяется также на Twitter, Facebook и YouTube.

Как передавал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что власти вынуждены реагировать на блокировку социальных сетей в стране иностранными ресурсами. Он назвал действия по блокировке цензурой.

Глава государства считает, что реагировать на это необходимо таким образом, «чтобы себе в ногу не стрелять».

Ранее один из автором закона, глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, подчеркнул, что блокировка YouTube в России может рассматриваться как крайняя мера.