Путин подписал закон о санкциях за цензуру в Сети против российских СМИ

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о противодействии цензуре против российских СМИ на иностранных интернет-платформах.
Согласно документу, интернет-ресурсам будут грозить санкции за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Меры будут касаться не только соцсетей, но и крупных IT-платформ.
Как
Закон распространяется также на Twitter, Facebook и YouTube.
Как передавал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что власти вынуждены реагировать на блокировку социальных сетей в стране иностранными ресурсами. Он назвал действия по блокировке цензурой.
Глава государства считает, что реагировать на это необходимо таким образом, «чтобы себе в ногу не стрелять».
Ранее один из автором закона, глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, подчеркнул, что блокировка YouTube в России может рассматриваться как крайняя мера.