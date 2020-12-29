Путин подписал закон о реновации в масштабах всей России

https://static.news.ru/photo/64964210-4a8f-11eb-8094-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о комплексном развитии территорий.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В числе прочих мер закон предусматривает проведение реновации по всей стране. Правовая инициатива направлена на ускорение расселения аварийного и ветхого жилья в регионах.

Субъекты получат право самостоятельно утверждать программы сноса и реконструкции жилья. Также на местах будет определяться степень изношенности домов. Это предполагает, что в программу реновации может попасть здание, не находящееся в аварийном состоянии, но требующее дорогого капитального ремонта. Для участия в программе реновации потребуется согласие двух третей жильцов дома, для выхода из программы хватит трети голосов.

Закон также оговаривает, что в случае расселения жильцам дадут аналогичное по рыночной стоимости жильё либо выплатят компенсацию. Кроме того, собственникам положено возмещение всех убытков, связанных с изъятием помещения, включая упущенную выгоду.

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