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Путин подписал закон о реновации в масштабах всей России

13:46, 30 декабря 2020
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о комплексном развитии территорий.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В числе прочих мер закон предусматривает проведение реновации по всей стране. Правовая инициатива направлена на ускорение расселения аварийного и ветхого жилья в регионах.

Субъекты получат право самостоятельно утверждать программы сноса и реконструкции жилья. Также на местах будет определяться степень изношенности домов. Это предполагает, что в программу реновации может попасть здание, не находящееся в аварийном состоянии, но требующее дорогого капитального ремонта. Для участия в программе реновации потребуется согласие двух третей жильцов дома, для выхода из программы хватит трети голосов.

Закон также оговаривает, что в случае расселения жильцам дадут аналогичное по рыночной стоимости жильё либо выплатят компенсацию. Кроме того, собственникам положено возмещение всех убытков, связанных с изъятием помещения, включая упущенную выгоду.

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