Путин подписал закон о приватизации земель возле водоёмов

Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам и юридическим лицам приватизировать земельные участки, которые примыкают к рекам, каналам, водохранилищам и озёрам. Ранее они были ограничены в обороте и не могли быть переданы в частную собственность. Документ, который вносит поправки в Земельный кодекс РФ, опубликован на официальном портале правовой информации.

Внести в подпункт 14 пункта 5 статьи 27 Земельного кодекса <...> изменение, заменив слова «первом и втором поясах» словами «в первом поясе», — сказано в тексте закона.

Как пояснял первый зампред комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, которого цитирует ТАСС, новый закон снимает запрет на оборот участков вблизи водоёмов, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Сенатор подчеркнул, что отмена запрета не влияет на необходимость соблюдения законодательства, поэтому изменения не повлекут дополнительных рисков загрязнения источников водоснабжения.

Ранее зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Анатолий Грешников заявил, что принятие этой поправки станет катастрофой для рек и озёр. По его мнению, «олигархи займут самые лучшие зоны» и начнут застраивать их, нарушив природоохранные зоны и экосистему водоёмов. А эколог Сергей Менжерицкий отмечает, что в санитарных зонах водоёмов уже существует большое количество «самостроя», который в итоге окажется легализован.