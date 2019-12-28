Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает новый порядок расселения аварийного жилья в стране. Документ предусматривает наделение органов власти полномочиями по признанию жилых домов подлежащими сносу.
Текст закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Как ранее писал NEWS.ru, в России в скором времени должны появиться чёткие критерии аварийности домов. По заказу Фонда содействия реформированию ЖКХ в Конструкторско-технологическом бюро бетона и железобетона уже есть свод правил для зданий до пяти этажей.
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