https://static.news.ru/photo/3b1126f4-297e-11ea-9bb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Мобильный репортёр/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает новый порядок расселения аварийного жилья в стране. Документ предусматривает наделение органов власти полномочиями по признанию жилых домов подлежащими сносу.

Текст закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и Федеральный закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как ранее писал NEWS.ru, в России в скором времени должны появиться чёткие критерии аварийности домов. По заказу Фонда содействия реформированию ЖКХ в Конструкторско-технологическом бюро бетона и железобетона уже есть свод правил для зданий до пяти этажей.