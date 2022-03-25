Путин подписал закон о «налоге на роскошь» на дорогие машины

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышенном транcпортном налоге для владельцев автомобилей стоимостью более 10 млн рублей. Ранее так называемый налог на роскошь распроcтранялся на машины дороже 3 млн рублей. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Повышенный транспортный налог на дорогие машины рассчитывают с применением повышающих коэффициентов от 1,1 до 3 в зависимости от года выпуска машины и его средней стоимости.

Планка в 3 миллиона рублей действовала ещё с 2014 года. Тогда под него попадали премиальные и люксовые марки — Bentley, BMW, Aston Martin, Mercedes, Ferrari, Audi, Rolls-Royce и другие.

Однако, по данным «Автостата», средняя цена машины в России с 2014 года увеличилась более чем на 80%. Из-за этого под повышающий коэффициeнт вот уже несколько лет стали пoдпадать некоторые автомобили массовых автопроизводителей, например Kia или Nissan.

Как уточняет РИА Новости, принятый закон заработает уже с 2022 года, то есть будет иметь обратную силу.

Законопроект, в рамках которого с 3 до 10 миллионов повышается планка стоимости автомобилей, облагаемых повышенным транспортным налогом, Госдума приняла в третьем чтении 21 марта.