Путин подписал закон о гостайне в сфере «оборонки»

https://static.news.ru/photo/3691b1de-cabd-11eb-b4dd-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Закон, предусматривающий введение в области обороны понятия служебной тайны, подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Предлагается информацию, образующуюся при реализации мероприятий в области обороны, не составляющую государственную тайну и не являющуюся общедоступной, отнести на законодательном уровне к категории конфиденциальной, — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие сведения будут считаться служебной тайной в области обороны. Они не подлежат разглашению, а доступ к ним будет ограничен.

Разглашение служебной тайны может нанести вред при выполнении мероприятий в области обороны. Граждане, которые оказались виновными в этом, понесут ответственность в соответствии с законодательством. Закон предусматривает штрафы за разглашение информации с ограниченным доступом: для граждан штраф составит от 500 рублей до одной тысячи рублей, для должностных лиц — от четырёх до пяти тысяч рублей.

Ранее Министерство обороны РФ определило информацию, которая, согласно проекту изменений в ФЗ «Об обороне», будет отнесена к служебной тайне в области обороны. Отмечается, что к служебной тайне не отнесутся сведения о ЧС, окружающей среде и о нарушении прав и свобод человека.