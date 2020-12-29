Путин подписал закон о госрегулировании цен на социально значимые товары

https://static.news.ru/photo/523e8a10-4a7f-11eb-94d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о государственном регулировании цен на социально значимые товары. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее правительство имело право устанавливать предельно допустимые цены на срок до 90 дней в регионах, где за месяц цены на социально значимые товары выросли на 30% и выше. После принятия закона 30-процентный барьер снимается, и кабмин сможет самостоятельно решать, в каких случаях необходимо регулирование цен для стабилизации ситуации.

Глава правительства Михаил Мишустин уже сообщал, что подготовлен проект нового постановления о регулировании цен при росте уже на 10%. Перечень продуктов, цены на которые необходимо регулировать, устанавливает кабмин.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин держит на постоянном контроле ситуацию с колебанием цен на социально значимые товары и продукты питания. В частности, в начале декабря на совещании по экономическим вопросам с членами правительства президент потребовал в течение недели решить проблему с ростом цен на продукты в отечественных магазинах. Путин говорил, что в российских магазинах выросли цены на базовые продукты питания. И пандемия коронавирусной инфекции нового типа здесь ни при чём. По словам главы государства, подорожание масла, сахара и хлеба — это попытка подогнать внутренние цены под мировые. Кроме того, национальный лидер выступил с критикой главы Минэкономразвития Максима Решетникова за «эксперименты» с ценами на базовые продукты питания.